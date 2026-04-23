Emekli zammı ne kadar olacak? 2026 Nisan enflasyon beklentisi ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş artışına yönelik beklentiler giderek artarken, hesaplamalar enflasyon verileri üzerinden netleşmeye devam ediyor. Yılın ilk çeyrek verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranına ilişkin öngörüler güç kazanırken, kesin sonuçlar için gözler ikinci çeyrek verilerine çevrildi. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarındaki artış oranı da netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak veriler, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını hem de en düşük emekli aylığında yapılacak artışı belirleyecek. Peki, en düşük emekli zammı ne kadar olacak, Nisan ayı enflasyon beklentisi ne? İşte tüm ayrıntılar...
MART AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, büyük ölçüde enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Mart ayı enflasyonu yüzde 1,94 olarak kaydedildi.
3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3 aylık zam oranı yüzde 10,04 olarak kesinleşti.
NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Nisan ayına ilişkin enflasyon beklentileri 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon görünümüne ve memur ile emekli maaş artışlarını etkileyen kritik göstergelere ilişkin önemli veriler sundu.
Ekonomistler tarafından oluşturulan enflasyon tahminleri ise piyasalarda yakından takip edilirken, beklentiler şu şekilde:
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli maaşı zam oranı, 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak 6 aylık enflasyon farkı, zam oranlarının belirlenmesinde temel kriter olacak.
TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM BEKLENTİSİ
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. Buna göre emekli maaşında zam senaryoları şöyle:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri