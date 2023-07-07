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Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu bağlamda emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması bekleniyor. Peki, "Temmuz 2023 SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli aylığı zammı tablosu...