        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2026 TEMMUZ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli maaşı hesaplama Temmuz 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve emekli maaşında gözler mart ayı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ile emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda doğan enflasyon farkına göre SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli maaşı hesaplaması yapacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Giriş: 05.04.2026 - 00:25 Güncelleme:
        1

        Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. 3 Nisan tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyonu ile emekli ve memur maaşı da belirli oranda açıklık kazanmış olacak. 2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile kesinleşecek. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2026 emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        2

        EMEKLİ ZAMMINDA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük artışın ardından, Şubat ayında gelen yüzde 2,96’lık aylık enflasyon verisiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,95 olarak hesaplandı. Bu bilgiler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısı için şimdiden yüzde 7,95 oranında bir zammı garantiledi.

        3

        ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emekli zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor. TÜİK tarafından 3 Nisan tarihinde açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ile emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?

        6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları

        %10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL

        %15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri

        5

        EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

        6

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        G.Saray'dan küfür tepkisi! "Yazıklar olsun"
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası