Emekli maaşı hesaplama Temmuz 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşında gözler mart ayı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ile emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda doğan enflasyon farkına göre SSK ve BAĞ-KUR'lular emekli maaşı hesaplaması yapacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. 3 Nisan tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyonu ile emekli ve memur maaşı da belirli oranda açıklık kazanmış olacak. 2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile kesinleşecek. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2026 emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
EMEKLİ ZAMMINDA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük artışın ardından, Şubat ayında gelen yüzde 2,96’lık aylık enflasyon verisiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,95 olarak hesaplandı. Bu bilgiler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısı için şimdiden yüzde 7,95 oranında bir zammı garantiledi.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor. TÜİK tarafından 3 Nisan tarihinde açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ile emekli maaşında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı zammı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.