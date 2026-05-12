Emekli zammı son durum: 4 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için geri sayım sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine çevrildi. Nisan ayı rakamlarının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Ocak-Nisan dönemini kapsayan veriler sonrası milyonlarca emekli, "Temmuz'da maaşlar ne kadar artacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzman değerlendirmelerine göre kalan iki aylık veri, zam oranının nihai seviyesini belirleyecek. İşte emekli zammında son durum...
NİSAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam nisan ayı enflasyonu ile ortaya çıkmaya başladı. İşçi emeklisinin dört aylık zammı belli oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağkur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.
Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklileri, 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.
Enflasyon yıl başından itiraben Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94 ve Nisan ayında da yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak.
EMEKLİLER İÇİN KRİTİK EŞİK YÜZDE 11
Toplu sözleşme gereği yılın ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşması önemli olacaktı.
Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu oranın aşıdığı görüldü. Böylece memur ve memur emeklisi için de ikinci ayda alacağı yüzde 7 zammın yanı sıra ilk altı ay için alacağı enflasyon farkı söz konusu oldu. Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.
Net rakam Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 7 de toplu sözleşme zammı alacak. Memurlar yılbaşında da yapılan toplu sözleşme ile yüzde 11 zam almışlardı.
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.