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Gözler Kabine'de! Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşirken Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Temmuz zammı netlik kazanacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den art arda açıklamalar gelirken zam oranı için yüzde 40 işaret edildi. İşte, Kabine Toplantısı öncesi Emekli zammı son durum...

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  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekli zammı hesaplamalarında son viraja girildi. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,98 artışla yüzde 73,50 oranınde gerçekleşirken 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı netlik kazanacak. Kabine Toplantısı öncesinden milyonlarca emeklinin gündeminde "2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? " sorusu yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den art arda açıklamalar geldi. İşte, 2022 Emekli Temmuz zammı son dakika açıklamaları...
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    BAKAN NEBATİ YÜZDE 40'I İŞARET ETTİ!

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz memur zammı hakkkında "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz.

    2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI GÜNDEMDE!

     

    Milyonlarca kişi, memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon rakamları için yapılacak açıklamayı bekliyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANI NASIL HESAPLANIR?

     

    Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları oranında 2 kez zamlanıyor. Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada,

    "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    NUMAN KURTULMUŞTAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un emekli zammı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor."
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 35.64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 467 liraya yükselecek.

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

     

     

     
  • Emekli zammında yüzde 40 zam sinyali: 2022 Emekli maaşlarına ek zam olacak mı? Gözler Kabine'de! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

    Beş aylık enflasyona göre emekli memur aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    Müsteşar (1/1)

    15.456

    20.866

    Genel müdür (1/1)

    13.663

    18.445

    Şube müdürü (Lisans - 1/4)

    5.276

    7.123

    Memur (Lisans - 4/1)

    4.241

    5.725

    Öğretmen (1/4)

    5.276

    7.123

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)

    8.954

    12.088

    Başkomiser (1/4)

    5.376

    7.258

    Polis memuru (4/1)

    5.376

    7.258

    Hemşire (Lisans - 1/4)

    5.128

    6.923

    Mühendis (1/4)

    6.432

    8.683

    Teknisyen (Lise -1/4)

    4.477

    6.044

    Profesör (1/4)

    11.011

    14.865

    İmam-hatip

    5.276

    7.123

    Avukat (1/4)

    5.276

    7.123

    En düşük memur emekli aylığı

    4.289

    5.790

    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

    		    

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