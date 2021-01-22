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Emekliler, yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti

Emekliler, yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor
AA

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, çalışanların ve emeklilerin 2006'ya kadar harcamaları karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle vergi iadesi aldığını anımsattı.

Bu sistemin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme, çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğini vurguladı.

Kazım Ergün, bekar bir çalışanın bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de neden oldu. Emeklilerimize ek ödeme olarak verilen ortalama 90 liranın günümüzde bir cazibesi kalmadı. Bu rakamın artması için yüzde 4-5 olarak uygulanan oranın ivedilikle yüzde 10'a yükseltilmesi gerekiyor."

"DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİYE MERHAM OLACAK"

Ergün, çalışanlar ve emeklilerin harcamalarından alınan KDV ve ÖTV oranlarının aynı olmasına rağmen vergi iadesinde eşitlik kuralının bozulduğunu söyledi.

Emeklilerin harcamalarına yüzde 8 ila 18 arasında KDV ve ÖTV uygulanırken, ek ödeme oranın yüzde 4-5'lerde kalmaması gerektiğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Elektrik, doğal gaz ve su faturalarındaki vergi ödemeleri ile emekli aylıkları küçülmekte. Gıda harcamalarından yüzde 8 vergi alınmaktadır. Bu uygulamalar karşısında, emeklilere ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme yetersiz kaldı. Oranın yüzde 10'a çıkartılmasıyla ortalama 90 lira olan ek ödeme miktarı yaklaşık 180 liraya yükselecektir. 90 lira bugünkü ekonomik koşullarda düşük gelirli birçok emeklimizin bir derdine merhem olacaktır."

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