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Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

Devlet tarafından emeklilerin cebini rahatlatmak için yapılan kampanyalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak maaşlar hesaplara yattı ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Maaşların yatmasıyla bitmiyor, hesaplara ek gelirler de yatırılıyor. İşte detaylar…

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  • Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 1100’er TL yatırılacak. Bunun yanında bankaların vereceği promosyonlarda yüz güldürecek. Bazı bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. İşte detaylar…
  • Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

    İŞ BANKASI

    İş bankası maaş promosyonu için başvuru tarihleri 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 olarak belirlendi;

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,
    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,
    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alacak.
  • Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

    AKBANK

    Maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihlerinde Akbank'a taşıyan emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

    0 - 3.499 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL
    3.500 TL - 7.499TL arasında emekli aylığı alanlara 4.850 TL
    7.500 TL - 9.999 arasında emekli aylığı alanlara 6.250 TL
    10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
  • Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

    GARANTİ BANKASI

    Garanti, emekliler için bir duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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