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Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? EYT yasası ne zaman çıkacak? 2019 EYT haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne oldu? 5 Milyona aşkın vatandaş tarafından merak konusu oldu. Erken emeklilik yolunda finlandiya modeli gündemde. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne oldu? Erken emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Şeklindeki sorular sıkça sorgulanıyor. Prim gün süresini doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyenler erken emeklilik için gün sayıyor. Gündemde ise şu an Findalandiya Modeli söz konusu. Peki, Finlandiya Modeli nedir?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DURUM NE OLDU?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni bir gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri adına gündeme gelen bu modeli ile her eksik yıl için bellli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu mdel ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.

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