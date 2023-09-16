Haberler Gündem EMEKLİYE 3. İKRAMİYE SON DURUM | Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiyesi verilecek mi? Emeklilere 3. ikramiyesinde son durum milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşına yapılacak olan zam çalışmaları sürerken gözler emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevrildi. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünden dolayı emekliye 3. ikramiye ödemesi yapılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 16.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:08 facebook

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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ek zam çalışmaları devam ederken emekliye 3. ikramiye gündeme geldi. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı nedeniyle emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı iddiaları konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü "Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Emekliye 3. ikramiyesinde son durum...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.