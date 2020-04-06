Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler uyarınca, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık yardım yapıldı. PTT şubeleri önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yığılmalar yaşanması üzerine, dağıtım görevlilerce evde gerçekleştirildi. Yarından itibaren de 12 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlanacak. Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. Emekliye Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detayları...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2020 yılı Emekli Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıklandı. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“EVDE KALIN HİZMETİ KAPINIZA GETİRELİM"

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

YENİ EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

İkramiye ödemesi normalde, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan gelir ve aylık almakta olanlara yapılıyor. Ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle, mayıs ayında emekli aylığı almaya başlayacak kişilerin ikramiye almaları mümkün olmayacaktı.

Son torba kanun ile bir değişiklik yapılarak bu konudaki olası mağduriyetler önlendi. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak.

Buna göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren Emekli Sandığı iştirakçileri, bayram ikramiyesi alabilecekler. Yeni emeklilerin bayram ikramiyesi, ilk emekli aylıkları ile birlikte ödenecek.

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