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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekliye bayram ikramiyesi için Ramazan Bayramı öncesinde bekleyiş başladı. Geçen sene ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanan emekliye bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı'nın ardından 3. kez verilecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekliye bayram ikramiyesi

Emeklilerin gözü kulağı Ramazan Bayramı için verilecek olan bayram ikramiyelerinde. İlk olarak geçen sene verilen emekliye bayram ikramiyesi bin lira olarak belirlenmişti. Emekliler geçen sene Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nda da ikramiye aldı. Peki bu sene emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih için bir açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekliye bayram ikramiyesi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen seneki örneklerden yola çıkarak Haziran'ın ilk haftasında kutlanacak Ramazan Bayramı için ikramiyenin Mayıs ayının son haftasında yatırılması bekleniyor. Bakanlık tarafından resmi açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

 

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