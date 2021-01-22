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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar 2021?

Emekli bayram ikramiyesi araştırılıyor. Son üç yıldır emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi veriliyor. Emekliler merakla araştırıyor; emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Peki, emekli ikramiyesi ne kadar? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? İşte ayrıntılar...

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar 2021?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş zammı sonrasında gözler bu sonunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramlarında olmak üzere yılda toplamda iki defa 1000 TL ikramiye veriliyor. İkramiyelerin ilki ise Ramazan Bayramı öncesinde veriliyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Merak edilip araştırılan sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan Bayramı başlangıç tarihi 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, bitiş tarihi ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi olarak belirlendi.

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