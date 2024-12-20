Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Emel Ezal’dan 'Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi'

        Emel Ezal’dan 'Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi' sergisi

        Emel Ezal'ın 'Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi' isimli ilk kişisel sergisi Labirent Sanat'ta açıldı. Ezal'ın varoluşsal gerilimlerini yansıttığı, sınırlarını keşfettiği, içsel dünyasındaki zıtlıklarla yüzleştiği resimleri 1 Şubat 2025'e kadar sanatseverlerle buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emel Ezal “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” isimli ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Sanatseverler Ezal'ın sergiye adını veren “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” resminde ve sergide yer alan hemen tüm işlerinde; varoluşsal gerilimlerini yansıttığı, sınırlarını keşfettiği, içsel dünyasındaki zıtlıklarla yüzleştiği deneyim sürecinin yansımalarına dair bir karşılaşmaya tanık oluyor.

        Resimlerinde kullandığı parlak renkler, egzotik bitkiler, alışılmışın dışında kadrajlar, belli belirsiz mekanlar ve hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamadığımız figürlerle sanatseverlerde susturulamaz bir merak duygusu uyandıran Ezal, bir yandan da derin bir huzursuzluğa sürüklüyor.

        Emel Ezal’ın “Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi” isimli ilk kişisel sergisini 1 Şubat 2025 tarihine dek Labirent Sanat’ta görebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Labirent Sanat
        #Emel Ezal
        #sergi
        #resim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABD'den Şam'a ziyaret
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!