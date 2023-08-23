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        Haberler Magazin Emel Müftüoğlu: Bilin bakalım ben hangisiyim? - Magazin haberleri

        Emel Müftüoğlu: Bilin bakalım ben hangisiyim?

        Emel Müftüoğlu, kuzenleriyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, takipçilerine, "Bilin bakalım ben hangisiyim?" sorusunu yöneltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:42
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        Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        "BİLİN BAKALIM BEN HANGİSİYİM?"

        Eski günleri yad eden Müftüoğlu, gençlik fotoğrafını yayınladı. 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu, siyah-beyaz efektli bu fotoğrafa, "Bu resmi buldum, kuzenlerimle... Bilin bakalım ben hangisiyim?" ifadelerini not düştü.

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        BODRUM'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

        Öte yandan Emel Müftüoğlu, daha önce yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        "Yıl 1996"
        "Yıl 1996"
        #emel müftüoğlu
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