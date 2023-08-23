Emel Müftüoğlu: Bilin bakalım ben hangisiyim?
Emel Müftüoğlu, kuzenleriyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, takipçilerine, "Bilin bakalım ben hangisiyim?" sorusunu yöneltti
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"BİLİN BAKALIM BEN HANGİSİYİM?"
Eski günleri yad eden Müftüoğlu, gençlik fotoğrafını yayınladı. 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu, siyah-beyaz efektli bu fotoğrafa, "Bu resmi buldum, kuzenlerimle... Bilin bakalım ben hangisiyim?" ifadelerini not düştü.
BODRUM'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Öte yandan Emel Müftüoğlu, daha önce yakın arkadaşları Sezen Aksu ve Demet Akbağ ile Bodrum'da bir araya gelmişti.
Fotoğraflar: Instagram