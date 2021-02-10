Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ, geçtiğimiz gün şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Müftüoğlu, 'Kapıcılar Kralı' filminde 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan 78 yaşındaki oyuncunun son halini Instagram hesabından yayınladı.

Şarkıcı, Ferdağ ile pozuna "Bir efsaneyle fotoğraf çektirdim. Müthiş bir zeka ve öyle tatlı ki..." notunu düştü.