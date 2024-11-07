Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya övgü dolu paylaşım
Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile birlikte paylaşım yaptı
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu ile bir paylaşım yaptı.
Müftüoğlu, yaptığı o paylaşımda, Aksu'nun yaratıcılığını ve sanatın her alanındaki yeteneğini öven şu ifadeler kullandı, "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın; şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı ve takı tasarımına, dekorasyondan hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlara... Hangi birini sayayım ki?"
Fotoğraflar: Instagram