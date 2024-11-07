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        Haberler Magazin Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya övgü dolu paylaşım - Magazin haberleri

        Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya övgü dolu paylaşım

        Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile birlikte paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:04
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        Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu ile bir paylaşım yaptı.

        Müftüoğlu, yaptığı o paylaşımda, Aksu'nun yaratıcılığını ve sanatın her alanındaki yeteneğini öven şu ifadeler kullandı, "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın; şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı ve takı tasarımına, dekorasyondan hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlara... Hangi birini sayayım ki?"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #emel müftüoğlu
        #sezen aksu
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