Emel Sayın'dan anılı, şarkılı nostalji rüzgârı
Emel Sayın, 'Başrolde Emel Sayın' adlı konserinde; şarkılı - anılı nostalji rüzgârı estirdi. Sayın, Cüneyt Arkın'ın başına sopayla nasıl vurduğunu da anlattı
Emel Sayın, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Yeşilçam rüzgarları estirdi.
Müzikseverlerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Emel Sayın, gerek şarkılarıyla, gerekse anılarıyla dinleyicilerine özel anlar yaşattı.
"15 FİLMDE 99 ŞARKI SESLENDİRDİM"
Emel Sayın, konserini; başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan repertuvarla, Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği şarkıların görüntüleri eşliğinde gerçekleştirdi. Konserin açılışını 1973'te Tarık Akan ile birlikte yer aldığı 'Yalancı Yarim' filmi ile aynı adı taşıyan şarkıyla yaptı.
'Yalancı Yarim'
Emel Sayın konserin ilerleyen dakikalarında; "Başrolünde oynadığım pek çok film var biliyorsunuz. Bu filmlerden bazı şarkılar alacağız. Nasıl bir repertuvar yapalım diye düşündüğümüzde her seferinde çok zorlanıyoruz. Hesapladık 15 filmde 99 şarkı seslendirmişim. O kadar güzel şarkılar ki… Bu şarkılarla ve bazı anılarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Kaç yıllık biliyor musunuz… Bu filmler, hep 1970’li yıllarda yapıldı. Yani dilim varmıyor. İşte biraz öncesine gideceğiz" dedi.
Emel Sayın, hayatının biyografi filmine çekilmesi halinde kendisini Burcu Biricik'in canlandırmasından mutlu olacağını söyledi.
'RÜZGÂR' FİLMİNİ ANLATIRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Emel Sayın, 1980'de Cüneyt Arkın’ın yönetmenliğini üstlendiği ve birlikte yer aldığı 'Rüzgâr' filmin setinde yaşanan komik anlarını misafirlere barkovizyondan yansıtılan görüntüler eşliğinde anlattı.
'Rüzgâr'
"TÜM KAYBETTİKLERİMİZE SELAM"
Emel Sayın, Cüneyt Arkın’ın kafasına sopayla vurmaya kıyamadığı ama Cüneyt Arkın vur dediği ama yeterince sert vurmadığı için tekrar tekrar çekilmek zorunda kalınan sahneleri gülerek anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı konserde Emel Sayın, duygularını; "Yeşilçam sahnelerinde oyuncu arkadaşlarım rol icabı olsa da benden çok dayak yemişlerdir. Çok güzel anılar biriktirdim, unutulmaz hikâyeler... Şimdi anlatınca hepimizin yüzünü güldürüyor, tüm kaybettiklerimize selam olsun" şeklinde dile getirdikten sonra Selami Şahin’in bestelediği, film için hediye ettiği 'Rüzgâr'ı seslendirdi.