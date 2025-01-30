Emel Sayın'ın teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Emel Sayın, teyzesi Hatıra Acar'ın vefatıyla sarsıldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Acar'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emel Sayın, son görevini yerine getirmek için teyzesinin cenaze namazı için önceki gün Zincirlikuyu Camii'ndeydi.

"ARAMIZDA YAŞ FARKI YOKTU"

Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı; "Teyzem benim... Aramızda çok farkımız yoktu" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Emel Sayın, daha sonra sözlerini güçlükle şöyle sürdürdü; "Çocukluğumu geçirdiğim, anne yarım... Başımız sağ olsun."

Ebru Gündeş de Emel Sayın'ın teyzesi için cenazeye çelenk gönderdi.