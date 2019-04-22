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Bende birden bire 'Bir Başka Gece' olsun dedim ve Türker Bey'in hoşuna gitti. Bunun benim aklıma gelme nedeni de sevgili Mehmet Ali Erbil'dir. Onunla 'Bir Başka Gece' konseptinde gece yapmıştık. Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. O da size anlattığım gibi bu konuyu dinleyince benden çok mutlu oldu. Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim" cevabını verdi.