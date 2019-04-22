Konseri öncesi kırmızı ve siyah renklerden oluşan şık elbisesiyle muhabirlerin karşısına çıkan şarkıcı soruları yanıtladı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gecenin konsept ismi olan 'Bir Başka Gece'nin anlamanı soran muhabirlere Emel Sayın, "Sevgili Türker İnanoğlu burada benden bir konser istediğinde, bir konsept belirlememizi rica etti.
Bende birden bire 'Bir Başka Gece' olsun dedim ve Türker Bey'in hoşuna gitti. Bunun benim aklıma gelme nedeni de sevgili Mehmet Ali Erbil'dir. Onunla 'Bir Başka Gece' konseptinde gece yapmıştık. Mehmet Ali iyileşiyor. Onu ziyaret ediyorum. O da size anlattığım gibi bu konuyu dinleyince benden çok mutlu oldu. Mehmet Ali'ye istediği bir şarkısı olup olmadığını sordum. O da benden 'Menekşelendi Sular' isimli şarkıyı seslendirmemi istedi. Benim çok sevdiğim bir eser. Onun için bu şarkıyı söyleyeceğim" cevabını verdi.
'MEHMET ALİ FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR'
Geçtiğimiz ekim ayında evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecini atlatan Mehmet Ali Erbil hakkındaki sorulara Emel Sayın, "Ben Mehmet Ali'yi çok iyi gördüm. Görüntüsü çok iyi. Kendisi bu geceye görüntülü bağlanmak çok istedi ancak teknik durumlarımız hazırlanamadı ve yetersiz kaldı.
Kendisi birazcık zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi görüyor. Umuyorum ki çok uzun sürmeden aramızda olacak" sözleriyle yanıt verdi.
TARIK AKAN SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
Emel Sayın bir muhabirin "Dizilerdeki hayatınızın aşkı Tarık Akan'ın hayatını kümin oynamasını istersiniz?" şeklindeki sorusuna "Senin oynamanı isterim, olur mu?" şeklinde esprili cevap verdi ve güldü.
"6 AY SONRA İLK DEFA KAMUOYUYLA BULUŞTUM'
Konserinin ikinci bölümünde Mehmet Ali Erbil’i telefonla arayan Emel Sayın, duygu dolu anlar yaşadı. Telefonda Mehmet Ali Erbil'in "Merhaba" demesiyle salonda alkış tufanı koptu.
Erbil, "6 aydır ilk defa kamuoyuyla buluştum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dualarını benden esirgemedikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Emel Sayın, "Mehmet Ali, senin için 'Menekşelendi Sular’ adlı şarkıyı söylüyorum" dedi ve sahnesine devam etti.
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