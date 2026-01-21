Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Emiliano Buendia: Asensio'nun yeteneğini biliyoruz! - Futbol Haberleri

        Emiliano Buendia: Asensio'nun yeteneğini biliyoruz!

        Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia, "Avrupa'da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın saat 20.45’te Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

        Mücadele öncesinde Chobani Stadyumu’nda düzenlenen medya gününde Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia açıklamalarda bulundu. İyi bir maçın kendilerini beklediğini belirten Emiliano Buendia, “Avrupa’da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

        "ASENSİO’NUN YETENEĞİNİ BİLİYORUZ"

        Eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini paylaşan Buendia, “Asensio’nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain’de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık” sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye'den aktardı

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Suriye'deki gelişmeleri aktardı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?