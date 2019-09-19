Emin Adanur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise 1.2 milyon aboneye sahip İnci Sözlük ve 850 bin günlük ziyaretçi ve 700 bin üyeye sahip olan iki sosyal medya platforumunun satın alınması oldu. Emin Adanur iki sözlük sitesinin yanı sıra bu sitelere ait sosyal medya hesaplarının da yüzde 50'sini 10 Milyon TL karşılığında satın aldı.

EMİN ADANUR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur 28 yaşında genç bir girişimci.