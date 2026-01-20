Emin Alper ve İlker Çatak 'Altın Ayı' için yarışacak

Ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan Emin Alper'in, merakla beklenen yeni filmi ‘Kurtuluş’, 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi. Dünya prömiyerini Berlin’de yapacak olan ‘Kurtuluş’, yönetmenin 2019 yılında yine aynı bölümde yarışan ‘Kız Kardeşler’ filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterdi.

Kurtuluş

Emin Alper’in yazıp yönettiği beşinci uzun metrajlı filmi olan ‘Kurtuluş’, 12-22 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, usta yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak. Filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.

Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.

Emin Alper Yapımcılığını Liman Film'in üstlendiği 'Kurtuluş'un ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land yer alıyor. Ahmet Sesigürgil ve Barış Aygen'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerinde Christiaan Verbeek, yapım tasarımında Nadide Argun Van Uden, kurgusunda ise Özcan Vardar'ın imzası bulunuyor. Çekimleri Batman'ın Kırkat köyü ile Mardin'in Kıllit (Dereiçi) köyünde gerçekleştirilen filmin kurgu işlemleri İstanbul İmaj Stüdyoları'nda, görüntü post prodüksiyonu Two Thirty Five (Yunanistan) ve Digital District'te (Fransa), ses post prodüksiyonu ise Posta'da (Hollanda) yapıldı. Filmin dünya satışını Paris merkezli Lucky Number, Türkiye dağıtımını ise Bir Film üsleniyor 'SARI ZARFLAR' BERLİN FİLM FESTİVALİNDE Yönetmen ve senarist İlker Çatak, Oscar adayı "Öğretmenler Odası"nın (Das Lehrerzimmer-2023) ardından, yeni filmi "Sarı Zarflar" (Gelbe Briefe) ile yeniden Berlinale'de. Dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali'nde yapacak olan film, ana yarışmada Altın Ayı için yarışacak. Sarı Zarflar Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen'in birlikte kaleme aldığı "Sarı Zarflar", bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki yol ayrımına odaklanıyor: Ankara'nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz'in hayatı, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından değişir. Bir anda işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte yeni bir hayat kurmak üzere İstanbul'a yerleşmek zorunda kalır.

İlker Çatak Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı filmde ayrıca Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor. Filmin cast direktörlüğünü ise Ceren Sena Akdeniz üstleniyor. Sanat yönetmenliğini Zazie Knepper’ın, kostüm tasarımını Christian Röhrs’ün yaptığı film,“Öğretmenler Odası” ekibinden görüntü yönetmeni Judith Kaufmann, kurgucu Gesa Jäger ve besteci Marvin Miller’i yeniden bir araya getiriyor. Görsel dünyasıyla da dikkat çeken filmde İlker Çatak, alışılagelmişin dışında bir prodüksiyon tercihine imza attı. Filmin Ankara sahneleri Hamburg’da, İstanbul sahneleri ise Berlin’de kurulan setlerde ve seçilen özel lokasyonlarda çekilerek her iki şehrin atmosferi Almanya’da yeniden yaratıldı. Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Ingo Fliess (if... Productions); ortak yapımcılığını Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat (Haut et Court), Nadir Öperli ve Enis Köstepen (Liman Film) üstlendi.