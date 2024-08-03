Emina Jahovic: Onlar daha çocuklar

Jahovic, Oğlu Yaman'ın (15) Pınar Altuğ'un kızı Su (15) ile ilişkisi hakkında da konuştu. Emina Jahovic, "İlişki falan nedir? Onlar daha çocuk. Arkadaşlar şimdilik. Beraber vakit geçiriyorlar ve bundan keyif alıyorlar" dedi.