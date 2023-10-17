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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığının olamayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:44
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        Emine Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı
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        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatların kalpleri paramparça ettiğini belirtti.

        Emine Erdoğan, "Son olarak İsrail’in bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmasının hiçbir haklılığı olamaz. Tarih; kadın, çocuk, yaşlı demeden Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in işlediği insanlık suçunu unutmayacak. Dünyanın seyirci kaldığı bu zulme bir an önce 'dur' denilmesini, daha fazla annenin yüreğinin yanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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