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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Karabağ Atlarının gösterisine ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan Karabağ Atlarının gösterisine ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivalindeki Karabağ Atlarının gösterisine ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 23:21 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:21
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        Karabağ atlarının eşsiz gösterisi
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        Festival alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaret eden Emine Erdoğan, burada Karabağ Atlarının gösterisini izledi.

        Daha sonra gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "7nci Etnospor Kültür Festivalinde gönüllere işleyen Karabağ Atlarının eşsiz gösterisi… Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün." ifadesini kullandı.

        Türk ve Azerbaycan bayraklarına paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin eşi Mihriban Aliyevayı da etiketledi.

        Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında gösteriye ilişkin videoya da yer verdi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Emine Erdoğan
        #karabağ atları
        #haberler
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