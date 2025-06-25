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        Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:33
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        Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans Van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış bu mekanda, modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk. Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk."

        *Haberin görselleri Emine Erdoğan'ın X hesabından servis edilmiştir.

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