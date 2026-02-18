Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerifi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükûnet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum. Mübarek #Ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun" ifadelerine yer verdi.

Mübarek #Ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine… — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 18, 2026

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.