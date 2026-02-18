Canlı
        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

        Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ramazan ayı' mesajında, "Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükûnet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum" dedi

        Giriş: 18.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:43
        Emine Erdoğan'dan Ramazan mesajı
        Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerifi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükûnet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum. Mübarek #Ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Diyarbakır merkezli fuhuş operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 12si tutuklandı. (AA) 

