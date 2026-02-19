Canlı
        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programına ilişkin paylaşım:

        Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programına ilişkin paylaşım:

        Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Şehit Aileleri ile İftar Programı sonrası yaptığı paylaşımda, şehit aileleri ve gazilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şehitleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini iletti. Vatan nöbetindeki Mehmetçikler için de Allah'tan yardım ve muhafaza diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 21:56 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:56
        Şehit aileleri iftar programı paylaşımı
        Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, ülkemizin dört bir köşesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, her birini muhafaza eylesin."

