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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı

        Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kuruluna ilişkin paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:49
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        Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak."

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