Eminem'in annesi Debbie Nelson hayatını kaybetti
ABD'li rapçi Eminem'in annesi Debbie Nelson, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti
Giriş: 04.12.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:11
ABD'li ünlü rapçi 'Eminem ' olarak bilinen Marshall Bruce Mathers III, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü rapçinin annesi Debbie Nelson, 69 yaşında hayata veda etti.
Nelson'un akciğer kanserinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Debbie Nelson'ın 2 Aralık Pazartesi akşamı St Joseph, Mo.'da akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ