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        Haberler Dünyadan Eminem'in annesi Debbie Nelson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Eminem'in annesi Debbie Nelson hayatını kaybetti

        ABD'li rapçi Eminem'in annesi Debbie Nelson, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:11
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        Eminem'in acı günü
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        ABD'li ünlü rapçi 'Eminem ' olarak bilinen Marshall Bruce Mathers III, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü rapçinin annesi Debbie Nelson, 69 yaşında hayata veda etti.

        Nelson'un akciğer kanserinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Debbie Nelson'ın 2 Aralık Pazartesi akşamı St Joseph, Mo.'da akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği bildirildi.

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        #Debbie Nelson
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