Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

        Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

        Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşının anısını Van'da yaşatacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Emir Can İğrek, Şile'de 3 Haziran 2018'de teknenin batması sonucu 21 yaşında ölen meslektaşı Onur Can Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

        Onur Can Özcan
        Onur Can Özcan

        Bunun için köy okullarına yardım yapan gönüllülerden destek isteyen Emir Can İğrek, kütüphanesi olmayan Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçerek, arkadaşı Onur Can Özcan'ın adına okula bir kütüphane kurma talebini iletti.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Emir Can İğrek, arkadaşı için okulun kullanılmayan bölümünü "Onur Can Özcan Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

        REKLAM

        İçine raflar, oyun grupları, çalışma masası ve etkinlik alanı kurulan kütüphaneye, Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nca rengarenk resimler çizildi, getirilen kitaplar yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla okuldaki öğrenciler, zeka oyunları oynayıp, kitap okuyacakları ortama kavuştu.

        "GÖNLÜMÜZ HEP BURADA OLACAK"

        Kütüphanenin açılışını çocuklar ve velileriyle gerçekleştiren şarkıcı Emir Can İğrek, yaklaşık 2 ay süren çalışmayla her yaştan çocuğun yararlanabileceği bir kütüphane kurduklarını söyledi. Arkadaşının anısını burada yaşatacaklarını anlatan İğrek, "Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak" dedi.

        Emir Can İğrek
        Emir Can İğrek

        "BU KÜTÜPHANE YİNE HAKİM, DOKTOR VE SAVCI YETİŞTİRECEK"

        Okul müdürü Meryem Elek de görev yaptığı okulda daha önce savcı, hakim, doktor ve öğretmenlerin eğitim gördüğünü söyledi. Bunun devam etmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Elek, "Ülkeyi kurtaranların her zaman zor şartlarda okuyan çocuklar olduğuna inanıyorum. Öğrencilerim çok zeki ve çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Okumak için mücadele ediyorlar. İyi yerlere gelebileceğini düşündüğümüz bu öğrenciler, bu kütüphanede yetişecek. Bu kütüphane yine hakim, doktor ve savcılar yetiştirecek. Bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

        Sınıf öğretmeni Berivan Kandemir ise "Burası daha önce atıl durumdaydı. İğrek'in destekleriyle kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımıza bir desteğimiz olsun istedik. Kütüphanemizi boyadık, çocuklar için faydalı olmak istedik. Çocuklarımıza birçok kitap gönderildi. Hem biz mutluyuz hem de çocuklar çok mutlu" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA,

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emir Can İğrek
        #onur can özcan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"