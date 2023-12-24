Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

Şarkıcı Emir Can İğrek, Şile'de 3 Haziran 2018'de teknenin batması sonucu 21 yaşında ölen meslektaşı Onur Can Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Onur Can Özcan Bunun için köy okullarına yardım yapan gönüllülerden destek isteyen Emir Can İğrek, kütüphanesi olmayan Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçerek, arkadaşı Onur Can Özcan'ın adına okula bir kütüphane kurma talebini iletti. Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Emir Can İğrek, arkadaşı için okulun kullanılmayan bölümünü "Onur Can Özcan Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

REKLAM İçine raflar, oyun grupları, çalışma masası ve etkinlik alanı kurulan kütüphaneye, Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nca rengarenk resimler çizildi, getirilen kitaplar yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla okuldaki öğrenciler, zeka oyunları oynayıp, kitap okuyacakları ortama kavuştu. "GÖNLÜMÜZ HEP BURADA OLACAK" Kütüphanenin açılışını çocuklar ve velileriyle gerçekleştiren şarkıcı Emir Can İğrek, yaklaşık 2 ay süren çalışmayla her yaştan çocuğun yararlanabileceği bir kütüphane kurduklarını söyledi. Arkadaşının anısını burada yaşatacaklarını anlatan İğrek, "Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak" dedi.

Emir Can İğrek "BU KÜTÜPHANE YİNE HAKİM, DOKTOR VE SAVCI YETİŞTİRECEK" Okul müdürü Meryem Elek de görev yaptığı okulda daha önce savcı, hakim, doktor ve öğretmenlerin eğitim gördüğünü söyledi. Bunun devam etmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Elek, "Ülkeyi kurtaranların her zaman zor şartlarda okuyan çocuklar olduğuna inanıyorum. Öğrencilerim çok zeki ve çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Okumak için mücadele ediyorlar. İyi yerlere gelebileceğini düşündüğümüz bu öğrenciler, bu kütüphanede yetişecek. Bu kütüphane yine hakim, doktor ve savcılar yetiştirecek. Bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Berivan Kandemir ise "Burası daha önce atıl durumdaydı. İğrek'in destekleriyle kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımıza bir desteğimiz olsun istedik. Kütüphanemizi boyadık, çocuklar için faydalı olmak istedik. Çocuklarımıza birçok kitap gönderildi. Hem biz mutluyuz hem de çocuklar çok mutlu" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: AA, Instagram, İHA,