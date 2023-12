Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

Emir Can İğrek tekne azasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu

Anadolu Ajansı Giriş: 24.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL