Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a: İyi ki doğdun mucizem
Emir Ersoy, 43'üncü yaşına giren eşi Gökçe Bahadır'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ersoy, eşine; "İyi ki doğdun mucizem" sözleriyle seslendi
Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, 43'üncü yaşına bastı. Ünlü oyuncuya ilk kutlama, eşinden geldi.
Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak eşi için duygusal bir mesaj yayımladı.
"GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİM"
Eşine "İyi ki doğdun mucizem" diyerek seslenen Emir Ersoy, daha sonra; "Dünyanın en tatlı, en duygusal, en romantik, en neşeli, en heyecanlı, en meraklı, en yetenekli ve güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı.
"GÜZEL YÜZÜNDEN GÜLÜŞÜN EKSİK OLMASIN"
Emir Ersoy, sözlerini; "Hayatın her anını yakalayıp kahkahalarla geçireceğin, güzel yüzünden gülüşünün eksik olmayacağı yepyeni bir yaş seninle, bizimle olsun" sözleriyle sonlandırdı.
"YILLAR SENİNLE GÜZEL"
Gökçe Bahadır da eşine; "Sevgilim yıllar seninle güzel" sözleriyle karşılık verdi.