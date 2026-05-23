        Emircan Haney'den altın madalya

        Mart ayı içinde Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, oylama sonucu dünyada 'Yılın okçusu' seçilen milli sporcu Emircan Haney, 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:30 Güncelleme:
        2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Muğlalı milli sporcu Emircan Haney, Makaralı Yay Erkekler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Elde ettiği başarıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Haney, Türkiye'ye ve memleketi Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

        Şampiyonada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken milli sporcu, Mart ayı sonunda Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Yılın okçusu' yarışasında yapılan oylama sonucu ‘Yılın okçusu" seçilmişti.

        BAKAN BAK'TAN EMİRCAN HANEY'E TEBRİK

        Başarısını taçlandıran milli sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajında "Emircan Haney Avrupa Şampiyonu. Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Erkeklerde altın madalya kazanan millî sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
