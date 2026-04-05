        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emmanuel Agbadou: Utanılacak bir durum - Beşiktaş Haberleri

        Emmanuel Agbadou: Utanılacak bir durum

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbideki hakem yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonuna değinen Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız ve utanılacak bir durum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, derbideki hakem yönetimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "HAKEMİN VAR'A BAKMAMASI İMKANSIZ"

        Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyona değinen Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

        "UTANILACAK BİR DURUM"

        Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        Zelenskiy İstanbul'da

         Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.  

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran'da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
