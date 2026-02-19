Empa halka arz tarihi: Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanlarında hizmet veren Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. 22 TL halka arz fiyatıyla talep toplayacak Empa, toplamda 38 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 863 milyon TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı yüzde 22,35 olarak belirlendi. Söz konusu halka arza katılmaya düşünen katılımcılar, Empa Elektronik talep toplama tarihi, olası lot miktarı, katılım endeksine ilişkin detayları mercek altına aldı. Peki, Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Empa halka arz tarihi...
Empa Elektronik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Yaşanan gelişmenin ardından Empa talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve söz konusu halka arza katılacak olan bankalar gündemdeki yerini aldı. Peki, "Empa halka arz tarihi: Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Empa Elektronik'in halka arz edileceği tarihler...
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Empa 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında halka arz kapsamında talep toplayacak.
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Empa Elektronik'in hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
EMPA ELEKTRONİK LOT MİKTARI
Şirket toplamda 38 milyon lot dağıtacak olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 152 Lot (3344 TL).
- 250 Bin katılım ~ 91 Lot (2002 TL).
- 350 Bin katılım ~ 65 Lot (1430 TL).
- 500 Bin katılım ~ 46 Lot (1012 TL).
- 700 Bin katılım ~ 33 Lot (726 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (462 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 14 Lot (308 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL).
EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilen şirket paylarının katılım endeksine uygun (XKTUM) olarak işlem göreceği belirtildi.