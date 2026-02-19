Empa Elektronik halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Yaşanan gelişmenin ardından Empa talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve söz konusu halka arza katılacak olan bankalar gündemdeki yerini aldı. Peki, "Empa halka arz tarihi: Empa Elektronik kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Empa Elektronik'in halka arz edileceği tarihler...