A Spor canlı izle! Empoli Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli Trabzonspor hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl şampiyonluk ünvanını korumak için sahneye çıkacak olan Trabzonspor, güçlü İtalyan temsilcisi Empoli karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor. İşte bordo mavili taraftarların heyecanla beklediği Empoli Trabzonspor hazırlık maçı ile ilgili bilgiler...

EMPOLI TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Empoli Trabzonspor maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

EMPOLI TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Empoli Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.