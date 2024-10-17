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        Haberler Spor Futbol Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu! - Futbol Haberleri

        Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine Emrah Bayraktar getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:27
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        TFF'den Emrah Bayraktar'a görev!
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        Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü olarak atandı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüten Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.

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