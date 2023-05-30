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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Emrah isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EMRAH ADININ ANLAMI NEDİR?

Emrah ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Emrah adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Emrah isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

EMRAH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Emrah ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Erzurum'da doğmuş ünlü bir halk ozanı. En yiğit, en er kişi. Saz çalan, saz çalıp oynayan.

EMRAH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Emrah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Emrah adını koymak caizdir.

EMRAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Emrah ismini kullanan 114.002 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Emrah ismini kullanan 21.765 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Emrah ismini kullanan 7.913 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Emrah ismini kullanan 5.545 kişi bulunmaktadır.

EMRAH ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Emrah adındakiler para kazanmak konusunda ustadır; ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar. Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

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