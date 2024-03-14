Emre Altuğ: Kayahan'ın üzerimde hakkı var
Kayahan'ın anma gecesinde merhum sanatçının şarkılarını Emre Altuğ seslendirdi. Altuğ, Kayahan'ın kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyledi
Kayahan’ın gönüllere taht kuran şarkıları, Emre Altuğ’un sesiyle yeniden hayat buldu. İş Sanat, Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını Altuğ’un eşsiz yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getirdi.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Altuğ; "Biletler, ilk gün bitince bu durum biz de bir heyecan yarattı. Müzik direktörümüz Alper Kömürcü eşliğinde çok titiz bir çalışma yaptık. Bu imkânı bana verdikleri için İpek Açar ve İş Sanat’a çok teşekkür ederim. 20 Kayahan şarkısı seslendireceğiz. Provalarda tüylerimiz diken diken söyledik. 36 kişilik bir orkestra ile güzel bir konser olacak” dedi.
Kayahan ile anısını da anlatan Emre Altuğ şunları söyledi: Kayahan ağabeyin bende önemli bir yeri var. 'Gidecek Yerim Mi Var?' şarkısında İskender Paydaş ile çalışıyordum. Kayahan ağabey de kendi albümünde onunla çalışıyordu. Kayahan ağabey aradı; "Siz ne yaptınız Emre ile? Getirin dinleyelim" dedi. 'Gidecek Yerim mi Var?' şarkısının içinde bir cümle vardı, o sözü düzeltti ve şarkı kendini buldu. Bir kelime bile çok değiştirdi. Bu yüzden Kayahan ağabeyin üzerimde hakkı var.
Emre Altuğ’u dinlemeye gelenler arasında Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay’da vardı. Çocuklarına takılmayı da ihmal etmeyen Altuğ; "Uzay ve Kuzey bu şarkıları bilmezler. Benim bile bazı şarkılarımı bilmezler. Bir gün dinlerken gördüm, ‘Sen nereden biliyorsun bu şarkımı?’ dedim. ‘Ben dinliyorum şarkılarını’ dedi. Yeni kuşağa da Kayahan şarkılarını öğretmek için, bu güzel şarkılardan mahrum kalmamaları için bu konseri hazırladık. Devamı da gelecek” dedi.
Sahnede birbirinden güzel Kayhan şarkıları söyleyen Emre Altuğ’un sahnesine; Demet Sağıroğlu ve İpek Açar misafir oldu. İpek Açar ile düeti sonrası sahnede duran Kayahan’ın şapka ve atkı hakkında da konuşan Altuğ; "Bu gördükleriniz şapka ve atkısı Kayahan ağabeyin son konserinde kullandığı. Sağ olsun İpek’e rica ettim. Kayahan ağabeyden de bir şeyler olsun istedim. Kırmadı getirdi. Bu gecenin tüm alkışları Kayahan’a” dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Altuğ, kendisini dinlenmeye gelenlere unutulmaz bir Kayahan gecesi yaşattı.