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Sevenleri koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Emre Aydın konseri ile kutladı.

Aydın'ın 1,5 saat süren canlı performansı İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarından, ulusal birçok televizyon kanalı ve radyodan takip etti.

Konser boyunca şarkı aralarında kendisini izleyenlere seslenen Emre Aydın, 65 gün sonra ilk kez dışarı çıktığını ve bu konserin Kız Kulesi'nde olmasıyla eşsiz bir deneyim yaşadığını söyleyerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.



Kız Kulesi'nden canlı olarak yayınlanan Emre Aydın konseri, İstanbullulara manzaralarla görsel bir şölen yaşattı.