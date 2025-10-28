Emre Belözoğlu: Bahisle adı geçen hakemler en ağır cezayı almalı

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, üniversite öğrencileri ve eski öğretmenleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir araya gelen Belözoğlu, gündemdeki bahis skandalı, kariyerini nasıl devam ettireceği ve Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAHİSLE ADI GEÇEN HAKEMLER, EN AĞIR CEZAYI ALMALI" Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Belözoğlu, "Hakemlerin performansı her zaman eleştirildi. Biz de birçok kez teknik adam olarak, oyuncu olarak bazen haklı, bazen haksız serzenişlerde bulunduk. Ama bugün konuşulan şeylerin çok acı olduğunu düşünüyorum. Bugün gelinen noktada, bu ailenin en önemli üyelerinden birisinin bahisle anılması Türk futbolu adına çok acı verici. Bunun gerçeklik payı ortaya çıktıktan sonra ismi geçen hakemler kimlerse en ağır cezayı almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu, kendi hakemlik kurumuna yapabilecekleri en büyük ihanettir. Sonuçta oranın hakimi, sahanın en güçlü karakteri hakemdir. Onların bile bu tarz ilişkisinin olmasının Türk futbolu adına utanç verici bir durum olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. REKLAM

"TEVECCÜH GÖSTEREN TAKIMLAR OLDU AMA DİNLENMEK İSTİYORUM" Bir süre dinlenmek istediğini söyleyerek kariyeriyle ilgili planlarına değinen Belözoğlu, "Antalyaspor'dan bence doğru bir karar vererek ayrıldım. Bizim adımıza her şey iyi giderken de, işler iyi gitmezken de bazı şeyleri gözlemleme durumum oluşmuştu. Bence ekibimle beraber doğru bir karar verdik. Birçok takım ben ayrılır ayrılmaz teveccüh gösterdiler ama ben biraz dinlenme taraftarıyım. Süreci biraz daha gözlemlemek istiyorum" diye konuştu. Fenerbahçe söylentilerine de yanıt veren Emre Belözoğlu, "Benim bununla alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Halihazırda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Bence Fenerbahçe adına işler kötü gitmiyor, iyiye doğru bir ivme var" dedi.

"YAPAY ZEKAYA TEKNİK DİREKTÖR SORAN BAŞKANLARLA ÇALIŞTIM" Emre Belözoğlu, futbolun teknolojiyle birlikte değiştiği ancak kendisinin rakamlardan daha çok gözlerine inandığını belirtti. Belözoğlu, "Teknik direktör getirirken bile yapay zekaya soran başkanlarla çalıştım. Zaman değişti, ihtiyaçlar değişti, inandığımız şeyler de ne yazık ki değişti. Ama ben gözümle gördüğüme daha fazla inanırım. Bir oyuncu çok koşuyormuş, çok iyi pas yüzdesi varmıştan ziyade, sahanın içinde nerede etkili bunu gözlemleme kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. Ben gözlerime rakamlardan daha fazla inanırım" şeklinde konuştu.