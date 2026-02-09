Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Emre Belözoğlu: Bugün oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok - Kasımpaşa Haberleri

        Emre Belözoğlu: Bugün oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:56
        "Çok fazla söylenecek bir şey yok"
        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

        Bu sonuçla beraber Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti.

        "OYUNUMUZ İÇİN ÇOK FAZLA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

        Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu. Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

