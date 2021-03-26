HAYALİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Emre Belözoğlu, sezon başında sportif direktörlük görevine getirilirken, düzenlenen basın toplantısında, "Fenerbahçe için birçok şeyden vazgeçtim, hayallerimden vazgeçtim. Hayallerin de ötesinde bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçebiliyor" ifadelerini kullanmıştı.