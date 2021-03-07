Sarı-lacivetli ekipte Antalyaspor beraberliği sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ederek Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddiaları gündeme gelmişti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, o iddiaları yalanladı.
Sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Sipahioğlu, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" notuna yer verdi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını "Sonuna kadar Fenerbahçe!" notuyla paylaştı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2021
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