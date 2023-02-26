Emre Belözoğlu: Kayıplarımız için çok üzgünüm

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADARINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Emre Belözoğlu, yaşadığı üzüntüyü, "Çok söylenecek bir şey yok, keyfimiz yok maalesef. Kayıplarımız için çok üzgünüm. Hem kulüp hem de bireysel olarak elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışıyoruz" sözleriyle dile getirdi.