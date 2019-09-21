Sözlerine Neslican Tay'ı anarak başlayan Emre Belözoğlu, "Neslican kardeşimizi kaybettik, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz. İnanıyorum ki herkese, mücadele etmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü karşısında süre almasını ve sakatlık durumunu konuşan Emre, "Benim için kolay değildi gerçekten, ağrılarım var. Dün sadece yarım saat çalışabildim takımla. Hocamız oyunun gidişatına göre oyuna aldı beni." dedi.

"KAZANARAK DERBİYE GİTMEK MUTLULUK VERİCİ"

Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor. Zor kazanılan maçlar, çok daha önemli hale geliyor. Daha önce maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra da oyun dengelendi. Ankaragücü de atabilirdi. Sıkıntılı bir süreçti. Bu tür maçları kazanabilmek için daha önce skor üretmek gerekiyor. Ama yine de kazanarak debiye gitmek mutluluk verici." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"LİDER RUHLU BİR FUTBOLCUYUM"

Fenerbahçe'nin kendisi olmadan performansının düştüğüne dair gelen yorumların hatırlatılması üzerine Fenerbahçe'nin kaptanı, "Gerek medyada ya da sokakta görüyorum bunları. Teveccüh gösteriyorsunuz. Saha içerisinde oyuncuları motive etmeye çalışıyorum. Herkes ben sahada olsam da olmasam da gerekli mücadeleyi gösterecektir. Ben lider ruhlu bir futbolcuyum. Herkes kadar mücadele ediyorum." cevabını verdi.

"ŞAMPİYONLUKLA VEDA ETMEK İSTİYORUM"

Emre Belözoğlu, son olarak, "Başakşehir'de 4 yılım geçti ama arkasında taraftarı olan bir camiada farkı hissediyorsunuz, önemli bir itici gücümüz var. Bugün ben olurum yarın başkası olur, ne olursa olsun destek olsun taraftarımız.. Önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum. Ben de iyi başladım ama önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum ama en önemli gücümüz camianın büyüklüğü ve taraftarımız. Böyle devam etsinler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.