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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emre Eren: Okan Buruk kendi eliyle tepsiyi Mourinho'ya verdi! - Galatasaray Haberleri

        Emre Eren: Okan Buruk kendi eliyle tepsiyi Mourinho'ya verdi!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Eski futbolcular Oğuz Çetin, Vedat İnceefe, Mehmet Yılmaz ve Emre Eren dev derbi sonrası iki takımın performansını HT Spor'da yayınlanan 'Çevre Kontrolü' programında değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:36 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:46
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        "Kendi eliyle tepsiyi Mourinho'ya verdi!"
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        Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

        HT Spor yorumcuları Oğuz Çetin, Vedat İnceefe, Mehmet Yılmaz ve Emre Eren iki takımın performansını Ata Selçuk'un sunduğu 'Çevre Kontrolü' programnda değerlendirdi.

        OĞUZ ÇETİN: SOLSKJAER'İ TEBRİK ETMEK LAZIM

        Oğuz Çetin: Her iki kulüp için de önemi çok büyük bir maçtı. Beşiktaş kendisi için böyle bir fırsat maçını değerlendirmek istedi. Solskjaer'i tebrik etmek lazım. Forvet mevkiinde Immobile, Semih ve Mustafa'ya sahipken, onları tercih etmeyerek farklı bir stratejiyle çıktı. Her ne kadar 4-6-0 gibi görünse de özellikle Rafa Silva ve Joao Mario'yu çok iyi şekilde hareketli oynatarak ne kadar etkin olacaklarını gördük. Beşiktaş geçiş oyununu çok iyi yapabilecek oyunculara sahip. Bunların başında da Rafa Silva geliyor. Kaldı ki yıldızlaştı hem oyun olarak hem de attığı golle... Ama onun verimini arttıran onunla birlikte oynayan bir Joao Mario vardı.

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        VEDAT İNCEEFE: DEFANSİF ANLAMDA G.SARAY ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADI

        Vedat İnceefe: Oyunun iki tarafını oynayan Beşiktaş vardı. Oyunun iki tarafını oynayan Galatasaray yoktu. Defansif anlamda Galatasaray çok büyük sıkıntılar yaşadı. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi dediğimiz Davinson Sanchez'in Rafa Silva'dan yediği o çalım... Ayakta kalman lazım senin! Morata değişikliği 70. dakikada oldu. Büyük sıkıntı bu.

        EMRE EREN: KENDİ ELİYLE TEPSİYİ MOURINHO'YA VERDİ!

        Emre Eren: Bu Morata'ya 90 dakika nasıl sabredersiniz? Galatasaray 10 kişi kaldı ama Yunus Akgün yok, Morata yok... 11'e 8 oynandı bu maç! Yemeği çok iyi hazırlayan Okan Buruk'un kendi eliyle bu tepsiyi Jose Mourinho'ya verdiğini gördük.

        MEHMET YILMAZ: DERBİLERİ ÇOK İYİ OYNAYAN BİR BEŞİKTAŞ VAR

        Mehmet Yılmaz: Ole Gunnar Solskjær, Beşiktaş'ı maça inanılmaz hazırlamış. Böyle sıkışık süreçlerde derbileri çok iyi oynayan bir Beşiktaş var. Beşiktaş oyunu hak ederek kazandı. Galatasaray ise özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir şey yapamadı.

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