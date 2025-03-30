Emre Eren: Okan Buruk kendi eliyle tepsiyi Mourinho'ya verdi!

Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

HT Spor yorumcuları Oğuz Çetin, Vedat İnceefe, Mehmet Yılmaz ve Emre Eren iki takımın performansını Ata Selçuk'un sunduğu 'Çevre Kontrolü' programnda değerlendirdi.

OĞUZ ÇETİN: SOLSKJAER'İ TEBRİK ETMEK LAZIM

Oğuz Çetin: Her iki kulüp için de önemi çok büyük bir maçtı. Beşiktaş kendisi için böyle bir fırsat maçını değerlendirmek istedi. Solskjaer'i tebrik etmek lazım. Forvet mevkiinde Immobile, Semih ve Mustafa'ya sahipken, onları tercih etmeyerek farklı bir stratejiyle çıktı. Her ne kadar 4-6-0 gibi görünse de özellikle Rafa Silva ve Joao Mario'yu çok iyi şekilde hareketli oynatarak ne kadar etkin olacaklarını gördük. Beşiktaş geçiş oyununu çok iyi yapabilecek oyunculara sahip. Bunların başında da Rafa Silva geliyor. Kaldı ki yıldızlaştı hem oyun olarak hem de attığı golle... Ama onun verimini arttıran onunla birlikte oynayan bir Joao Mario vardı.

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📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Oğuz Çetin: "Bu derbi, ligin gidişatına da etki etti. Beşiktaş da böyle bir fırsat maçını değerlendirmek istedi." pic.twitter.com/QEwTdOqdsw — HT Spor (@HTSpor) March 29, 2025

VEDAT İNCEEFE: DEFANSİF ANLAMDA G.SARAY ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR YAŞADI

Vedat İnceefe: Oyunun iki tarafını oynayan Beşiktaş vardı. Oyunun iki tarafını oynayan Galatasaray yoktu. Defansif anlamda Galatasaray çok büyük sıkıntılar yaşadı. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi dediğimiz Davinson Sanchez'in Rafa Silva'dan yediği o çalım... Ayakta kalman lazım senin! Morata değişikliği 70. dakikada oldu. Büyük sıkıntı bu.