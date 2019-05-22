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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emre Kaya: Acılardan esinlendim

Şarkıcı Emre Kaya, “Nefes” isimli şarkısına önceki akşam Ataköy’de klip çekti. Doğaya verilen zararları, kadına şiddet gibi toplumun hassas olduğu birçok konuyu senaryosunda barındıran klibin yönetmenliğini Gizem Demir üstlendi

Emre Kaya

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Emre Kaya, Enes Batur’un 31 Mayıs tarihinde sinemaseverlerle buluşacak olan “Enes Batur Gerçek Kahraman” isimli filminde yer alacak olan şarkı ile ilgili, “Daha önceki yaptığım hiçbir şarkıma benzemiyor. Benim için de yeni bir deneyim oldu. Bakalım müzikseverler bu şarkı hakkında ne düşünecek?” şeklinde konuştu

"ACILARDAN ESİNLENDİM"

Şarkının bugüne kadar yayınlanan hiçbir Emre Kaya şarkısına benzemediğini, daha çok toplumun yaralarına parmak basan bir eser olduğunu söyleyen başarılı sanatçı, şarkının sözlerini yazarken insanların acılarından esinlendiğini ifade etti.

Tasavvuf ile ilgilenmeyi çok istediğini söyleyen ancak hayatının bu döneminde mesleği gereği kendini adayacak kuvveti hissetmediğini söyleyen Emre Kaya, ilerleyen dönemde mutlaka tasavvuf ile ilgileneceğini söyledi.



"KİMSE İLE BİR KAVGAM YOK"

Klipte sahne gereği muşta ve beyzbol sopasıyla izleyicinin karşısına çıkan Emre Kaya, bu öğelerin klipte kullanmasının sebebinin aslında şiddete dur demek olduğunu özellikle belirtti. Kendi içinde herkesi affettiğini söyleyen sevilen sanatçı, kimse ile bir kavgasının olmadığını da sözlerine ekledi.

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