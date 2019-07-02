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HaberlerFiskosEmre Kaya: Stüdyoda yoğun mesai harcıyorum - Magazin haberleri

Emre Kaya: Stüdyoda yoğun mesai harcıyorum

Pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya, önceki gün menajeriyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kaya, "Bugün hem biraz alışveriş yapalım, hem de güzel havanın tadını çıkartalım dedik. Şu sıralar yeni albüm için stüdyoda yoğun mesai harcıyorum. Bu sene içerisinde albümü piyasaya çıkartmış olurum" ifadelerini kullandı

Emre Kaya

Emre Kaya, "Bugün hem biraz alışveriş yapalım, hem de güzel havanın tadını çıkartalım dedik. Şu sıralar yeni albüm için stüdyoda yoğun mesai harcıyorum. Bu sene içerisinde albümü piyasaya çıkartmış olurum. Bütün parçaların sözü, müziği her zaman olduğu gibi bana ait. Başka bir besteciden şarkı şimdiye kadar almadım, almam da zaten. Kendim yazıyorum" dedi.

Son çıkartmış olduğu single parçası “Nasıl Diye Sorma” ile birçok ödüle laik görülen Emre Kaya, geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

 

 

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