Emre Kınay: Oyuncularda bir - iki tahta eksiktir

20 yılı aşkın süredir 'Duru Tiyatro'yu işleten Emre Kınay, tiyatronun Türkiye’deki yükselişine ve oyunculuk mesleğinin dinamiklerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tiyatronun köklü geçmişine vurgu yapan Kınay, "Bir oyuncunun kürkçü dükkânı tiyatrodur. Sahnede donukluk yoktur; ten tene değen, beş bin yıllık bir sanattır. Tiyatro asla bitmez" diye konuştu.

"BU DURUMDAN ÇOK RAHATSIZIM"

Sektördeki yönelimlere de değinen Kınay, özellikle televizyon oyuncularının tiyatroya bakışını eleştirdi. Dizilerde yer bulamayan bazı oyuncuların tiyatroya yöneldiğini, ancak ekran projelerine dahil olduklarında sahneyi bıraktıklarını belirten oyuncu, "Tiyatro kimsenin şöhretini cilalayacağı bir yer değil. Bu durumdan çok rahatsızım" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"BUNUN TEMELİNDE REKLAM KAYGISI VAR"

Popüler dizilere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kınay, yapımcıların tercihlerinin izleyici beklentileriyle şekillendiğini ifade etti. Kınay, "Televizyonda yapımcılar izleyicinin talebini karşılıyor. Estetik yüzler, yakışıklı erkekler, genç ve güzel kadınlar tercih ediliyor. Bunun temelinde reklam kaygısı var. Bir dizinin devam edebilmesi için reklam alması gerekir. Ancak tiyatro ve sinemada durum farklı. Ekranda olmayan bir oyuncu, sahnede yüzlerce oyun sergileyebilir" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARDA BİR - İKİ TAHTA EKSİKTİR"

Son dönemde oyunculuk üzerine yapılan tartışmalara da değinen Kınay, Haluk Bilginer’in açıklamalarına destek verdi. Bilginer'in, "Rolün etkisinden çıkamıyorum" söylemlerine yönelik eleştirilerini hatırlatan Kınay, "Haluk ağabey sonuna kadar haklı. Yok öyle bir dünya. Bu yüzden oyunculukta eğitimin şart olduğunu söylüyorum. Sahneye çıkarsınız, rolünüzü oynarsınız ve selam verip çıkarsınız. Oyunculuk; ses, nefes ve entelektüel birikimle yapılan bir iştir. Evde çocuklarla oyun oynarsınız, sonra oyun biter ve hayatınıza devam edersiniz. Bizim işimiz de böyle. Oyuncunun ruhu hep çocuktur, hiç büyümez. Oyunculuk biraz da deliliktir; hepimizde bir-iki tahta eksiktir" dedi.

"SETİN SAHİBİ SET İŞÇİLERİDİR"

Setlerdeki çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar hakkında da konuşan oyuncu, sektör içindeki ücret dengesizliğine dikkat çekti. Kınay, "Setin sahibi set işçileridir. Hiçbir aktörün bu konuda şikâyet etme lüksü yok. Hem en yüksek ücretleri alıp hem de şikâyet etmek doğru değil. Her işin bir zorluğu var, bu işin de zorluğu var" diyerek sözlerini tamamladı.