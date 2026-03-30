        Emre Kınay: Oyuncularda bir - iki tahta eksiktir - Magazin haberleri

        Emre Kınay: Oyuncularda bir - iki tahta eksiktir

        Ünlü oyuncu Emre Kınay, oyunculuk mesleğine dair polemik yaratacak açıklamalarda bulundu. Kınay, "Oyuncunun ruhu hep çocuktur, hiç büyümez; oyunculuk biraz da deliliktir" dedi

        Giriş: 30.03.2026 - 18:45 Güncelleme:
        "Oyuncularda bir - iki tahta eksiktir"

        20 yılı aşkın süredir 'Duru Tiyatro'yu işleten Emre Kınay, tiyatronun Türkiye’deki yükselişine ve oyunculuk mesleğinin dinamiklerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tiyatronun köklü geçmişine vurgu yapan Kınay, "Bir oyuncunun kürkçü dükkânı tiyatrodur. Sahnede donukluk yoktur; ten tene değen, beş bin yıllık bir sanattır. Tiyatro asla bitmez" diye konuştu.

        "BU DURUMDAN ÇOK RAHATSIZIM"

        Sektördeki yönelimlere de değinen Kınay, özellikle televizyon oyuncularının tiyatroya bakışını eleştirdi. Dizilerde yer bulamayan bazı oyuncuların tiyatroya yöneldiğini, ancak ekran projelerine dahil olduklarında sahneyi bıraktıklarını belirten oyuncu, "Tiyatro kimsenin şöhretini cilalayacağı bir yer değil. Bu durumdan çok rahatsızım" diyerek tepkisini ortaya koydu.

        "BUNUN TEMELİNDE REKLAM KAYGISI VAR"

        Popüler dizilere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kınay, yapımcıların tercihlerinin izleyici beklentileriyle şekillendiğini ifade etti. Kınay, "Televizyonda yapımcılar izleyicinin talebini karşılıyor. Estetik yüzler, yakışıklı erkekler, genç ve güzel kadınlar tercih ediliyor. Bunun temelinde reklam kaygısı var. Bir dizinin devam edebilmesi için reklam alması gerekir. Ancak tiyatro ve sinemada durum farklı. Ekranda olmayan bir oyuncu, sahnede yüzlerce oyun sergileyebilir" ifadelerini kullandı.

        "OYUNCULARDA BİR - İKİ TAHTA EKSİKTİR"

        Son dönemde oyunculuk üzerine yapılan tartışmalara da değinen Kınay, Haluk Bilginer’in açıklamalarına destek verdi. Bilginer'in, "Rolün etkisinden çıkamıyorum" söylemlerine yönelik eleştirilerini hatırlatan Kınay, "Haluk ağabey sonuna kadar haklı. Yok öyle bir dünya. Bu yüzden oyunculukta eğitimin şart olduğunu söylüyorum. Sahneye çıkarsınız, rolünüzü oynarsınız ve selam verip çıkarsınız. Oyunculuk; ses, nefes ve entelektüel birikimle yapılan bir iştir. Evde çocuklarla oyun oynarsınız, sonra oyun biter ve hayatınıza devam edersiniz. Bizim işimiz de böyle. Oyuncunun ruhu hep çocuktur, hiç büyümez. Oyunculuk biraz da deliliktir; hepimizde bir-iki tahta eksiktir" dedi.

        "SETİN SAHİBİ SET İŞÇİLERİDİR"

        Setlerdeki çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar hakkında da konuşan oyuncu, sektör içindeki ücret dengesizliğine dikkat çekti. Kınay, "Setin sahibi set işçileridir. Hiçbir aktörün bu konuda şikâyet etme lüksü yok. Hem en yüksek ücretleri alıp hem de şikâyet etmek doğru değil. Her işin bir zorluğu var, bu işin de zorluğu var" diyerek sözlerini tamamladı.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
